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Фінансові аналітики не бачать
причин для зміцнення...

Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:03

Re: Фінансові аналітики не бачать причин для зміцнення...

Финансовые не видят, а политические видят – выборы же на носу..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:35

  Дваждыдвашник написав:
  Faceless написав:Подтверждение какое-то этому есть? Стоит заметить, переводы от заробитчан не в этом году появились

Лениво искать, но где то читал, что в прошлом году в страну зашло 11 млрд долларов от гастеров.


Нелегально выводится валюта из страны тоже не менее активно. Оценочно на 5-6 млрд долларов.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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  #<12
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