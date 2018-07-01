Поки курс біткойна повільно знижується, мережа ресторанів швидкого харчування вирішила запустити власну криптовалюту.
Дивися повний текст McDonald's запускає власну криптовалюту.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 02:31
McDonald's запускає власну криптовалюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст McDonald's запускає власну криптовалюту.
Додано: Сер 01 сер, 2018 02:31
Ото вже накрутили (прибрехали) журналюги ;)
"MacCoin - це п’ять колекційних монет лімітованої серії. Кожна монета відображає одну з декад існування Біг Мак"
"MacCoin - не грошова одиниця. Її можна обміняти на один безкоштовний Біг Мак® у закладах-учасниках МакДональдз® до 31 грудня 2018 року."
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