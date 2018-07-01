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McDonald's запускає
власну криптовалюту

McDonald's запускає власну криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 02:31

McDonald's запускає власну криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
Поки курс біткойна повільно знижується, мережа ресторанів швидкого харчування вирішила запустити власну криптовалюту.

Дивися повний текст McDonald's запускає власну криптовалюту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 02:31

Ото вже накрутили (прибрехали) журналюги ;)

"MacCoin - це п’ять колекційних монет лімітованої серії. Кожна монета відображає одну з декад існування Біг Мак"
Зображення
"MacCoin - не грошова одиниця. Її можна обміняти на один безкоштовний Біг Мак® у закладах-учасниках МакДональдз® до 31 грудня 2018 року."

Детальніше в офіційних правилах
ST_11
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:29

  ST_11 написав:Ото вже накрутили (прибрехали) журналюги ;)

"MacCoin - це п’ять колекційних монет лімітованої серії. Кожна монета відображає одну з декад існування Біг Мак"
Зображення
"MacCoin - не грошова одиниця. Її можна обміняти на один безкоштовний Біг Мак® у закладах-учасниках МакДональдз® до 31 грудня 2018 року."

Детальніше в офіційних правилах


На то они и журналюги, чтобы слона раздувать.
Ratatui
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