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Google запустив голосовий
помічник російською мовою

Google запустив голосовий помічник російською мовою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 07:04

Google запустив голосовий помічник російською мовою

Пропонуємо до обговорення:
Google Assistant запустив голосовий помічник російською мовою.

Дивися повний текст Google запустив голосовий помічник російською мовою.
R2
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А нам що з того?
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