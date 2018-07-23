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Україна за 6 міс. знизила видобуток газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:43
Пропонуємо до обговорення:
Видобуток природного газу в Україні в січні-червні 2018 року скоротився на 0,5% (на 55,1 млн куб. м) у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 10 млрд 206,4 млн куб. м, повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 08:44
В одній інформації чиновники верещать,що видобуток збільшився,сьогодні кажуть,що він зменшився.І такої дурні на сайті повно.Модератори,крім блокування "неугодных",відстежуйте уважноте,що друеується на сайті.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:13
Газ на Украине на таких глубинах, до которых инженер Гарин со своим гиперболоидом не добирался
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cisukr
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