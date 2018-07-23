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Україна за 6 міс. знизила видобуток газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:43
Пропонуємо до обговорення:
Видобуток природного газу в Україні в січні-червні 2018 року скоротився на 0,5% (на 55,1 млн куб. м) у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 10 млрд 206,4 млн куб. м, повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.
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R2
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Додано: Сер 01 сер, 2018 08:44
В одній інформації чиновники верещать,що видобуток збільшився,сьогодні кажуть,що він зменшився.І такої дурні на сайті повно.Модератори,крім блокування "неугодных",відстежуйте уважноте,що друеується на сайті.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:13
Газ на Украине на таких глубинах, до которых инженер Гарин со своим гиперболоидом не добирался
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cisukr
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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:23
cisukr написав:
Газ на Украине на таких глубинах, до которых инженер Гарин со своим гиперболоидом не добирался
"НА Украине" может и на таких глубинах, а вот В УКРАИНЕ глубина достаточная, чтобы забыть про поставки из Московии.
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myshapiton
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:01
myshapiton, когда ж этот долгожданный момент настанет?
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RomanTik
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Додано: Сер 01 сер, 2018 18:23
А зачем развивать свою добычу, если можно закупать за границей и с хорошей такой наценкой втюхивать населению.
А в случае нехватки на очередной дворец или майбах-мерседес, можно и "друзей" из Кабмина "попросить" тарифы повыше поднять.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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