Вартість комунальних послуг для українців у червні 2018, в середньому, становила 605 гривень.
Дивися повний текст Держстат розповів, скільки українцям обійшлися комунальні послуги за червень.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 09:09
Держстат розповів, скільки українцям обійшлися...
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Дивися повний текст Держстат розповів, скільки українцям обійшлися комунальні послуги за червень.
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:09
Чому до комуналки не включають вартість мобільного зв'язку та інтернету, це вже не благо, а просто необхідність)
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:18
откуда такие долги за отопление и горячую воду?
отопления нет уже почти 4 месяца, а горячей воды почти 2.
если у населения такие долги почему их не взыскивают?
или как в 90-ых будет, платят только лохи?
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