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Держстат розповів, скільки
українцям обійшлися...

Держстат розповів, скільки українцям обійшлися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:09

Держстат розповів, скільки українцям обійшлися...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість комунальних послуг для українців у червні 2018, в середньому, становила 605 гривень.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:09

Чому до комуналки не включають вартість мобільного зв'язку та інтернету, це вже не благо, а просто необхідність)
vitaliy_panchuk
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:18

откуда такие долги за отопление и горячую воду?
отопления нет уже почти 4 месяца, а горячей воды почти 2.
если у населения такие долги почему их не взыскивают?
или как в 90-ых будет, платят только лохи?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:55

Pegasmaster газ в частных домах за неуплату отключают довольно быстро. А вот что делать с квартирами - их от отопления так просто не отключишь - если разводка вертикальная. А забрать за долги - тоже низзя (несовершеннолетние дети, бабушки-инвалиды и т.д.).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:25

Отключите меня!

Я только за отключение отопления в моей квартире. По таким тарифам - другого решения нет. Но у нас это просто не позволяют сделать, т.к. никто из олигархов не хочет терять золотую жилу. Даже если вы вообще не будете платить за отопление - вам срежут батареи, но будут выставлять счета за обогрев смежных помещений - подъезда, квартир соседей, подвала, т.к. они "подогревают" вашу квартиру.

Вот такие у нас нормы и законы. Все для людей...
pobytt
 
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