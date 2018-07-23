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Tesla випустила дошки для серфінгу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:42
Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск вміє продавати чудові фірмові товари, що не має нічого спільного з тим, чим його компанія насправді займається - наприклад, шкіряні куртки по $400, які виготовлені з тієї ж самої автомобільної шкіри, яка прикрашає інтер'єри Tesla.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 09:42
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Додано: Чет 02 сер, 2018 16:57
Отличный маркетинг. Кто не сможет купить себе машину - сможет купить доску, телефон или хотя бы носки. Не секрет что спортивные клубы зарабатывают огромные деньги на продаже своей аттрибутики, А сегодня тесла - мегабренд.
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