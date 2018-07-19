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Австралійський банк використав
блокчейн для доставки...

Австралійський банк використав блокчейн для доставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:48

Австралійський банк використав блокчейн для доставки...

Пропонуємо до обговорення:
Австралійський банк Commonwealth Bank of Australia (CBA) заявив про успішне завершення свого експерименту з відстеження ланцюжка поставок з використанням технології блокчейн.

Дивися повний текст Австралійський банк використав блокчейн для доставки горіхів у Німеччину.
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