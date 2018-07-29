Новий завод з переробки сміття в Києві планується побудувати протягом наступних двох-трьох років.
Дивися повний текст Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного заводу в Києві.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 10:18
Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного...
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Дивися повний текст Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного заводу в Києві.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:19
Мэр, твоё время истекло. Пора уже готовить отчёт перед киевлянами, что ты успел сделать за свою каденцию.
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