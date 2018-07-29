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Кличко заявив про плани
будівництва сміттєпереробного...

Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного...
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:18

Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного...

Пропонуємо до обговорення:
Новий завод з переробки сміття в Києві планується побудувати протягом наступних двох-трьох років.

Дивися повний текст Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного заводу в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:19

Мэр, твоё время истекло. Пора уже готовить отчёт перед киевлянами, что ты успел сделать за свою каденцию.
idealstorm
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