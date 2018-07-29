Новий завод з переробки сміття в Києві планується побудувати протягом наступних двох-трьох років.
Дивися повний текст Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного заводу в Києві.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 10:18
Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного заводу в Києві.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:19
Мэр, твоё время истекло. Пора уже готовить отчёт перед киевлянами, что ты успел сделать за свою каденцию.
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:00
Та норм мэр, чо вы гоните, для нашего села самое то. Уж лучше тех космонавтов что были.
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:34
Поднял в 2 раза стоимость проезда по сравнению с другими городами-миллионниками https://news.finance.ua/ru/news/-/43131 ... chem-vdvoe
Сравнял с землей бульдозерами киоски и мелкие рынки и на их месте наставил игровые автоматы. Дороги вообще ужас. Достойный мэр.
Додано: Сер 01 сер, 2018 11:51
заметьте - все в будущем времени, причем сроки - когда этого "мера" уже и след простынет.
Додано: Сер 01 сер, 2018 12:26
Если что - можно под завод переделать театр на Подоле. Дизайн вполне подходящий.
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