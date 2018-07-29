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Кличко заявив про плани
будівництва сміттєпереробного...

Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного...
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:18

Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного...

Пропонуємо до обговорення:
Новий завод з переробки сміття в Києві планується побудувати протягом наступних двох-трьох років.

Дивися повний текст Кличко заявив про плани будівництва сміттєпереробного заводу в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:19

Мэр, твоё время истекло. Пора уже готовить отчёт перед киевлянами, что ты успел сделать за свою каденцию.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:00

Та норм мэр, чо вы гоните, для нашего села самое то. Уж лучше тех космонавтов что были.
nitra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:34

  idealstorm написав:Мэр, твоё время истекло. Пора уже готовить отчёт перед киевлянами, что ты успел сделать за свою каденцию.

Поднял в 2 раза стоимость проезда по сравнению с другими городами-миллионниками https://news.finance.ua/ru/news/-/43131 ... chem-vdvoe
Сравнял с землей бульдозерами киоски и мелкие рынки и на их месте наставил игровые автоматы. Дороги вообще ужас. Достойный мэр.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:51

заметьте - все в будущем времени, причем сроки - когда этого "мера" уже и след простынет.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:26

Если что - можно под завод переделать театр на Подоле. Дизайн вполне подходящий.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 06:56

  p_a_l написав:
  idealstorm написав:Мэр, твоё время истекло. Пора уже готовить отчёт перед киевлянами, что ты успел сделать за свою каденцию.

Поднял в 2 раза стоимость проезда по сравнению с другими городами-миллионниками https://news.finance.ua/ru/news/-/43131 ... chem-vdvoe
Сравнял с землей бульдозерами киоски и мелкие рынки и на их месте наставил игровые автоматы. Дороги вообще ужас. Достойный мэр.

Я как киевлянин скажу- лучший мер. Отремонтировал капитально парки, дороги делают капитально повсеместно, как никогда, за поднятие проезда - респект. Минимум популизма. Единственное, что сделать это нужно было раньше и поэтапно. Очевидно, что даже 8грн - это очень мало по сегодняшним временам. Хотим ездить не в убитом хламе, а в нормальном новом общественном- надо платить. За снос киосков и освобождение переходов- вообще отдельный респект.
Много чего хорошего делает и уверен пойдет на второй срок. Киевляне все видят.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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