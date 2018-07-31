RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Андрій Попов: плюси і мінуси
вузьких доріг в Україні

Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:30

Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Дорожня розмітка за євростандартом: чи потрібно це Україні?

Дивися повний текст Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83559
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:30

вспомнию.. широкая полоса... а её не хватает, что бы объехать яму/ухаб. Или часть олосы вообще аварийная. Вы ребята, по поводу европейского качества нормально подумайте. А то выглядит как мейк ап на женщине, которую он совсем не спасет и не красит.
Да простят меня дамы))
magneet
 
Повідомлень: 76
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 36 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання... 1, 2
R2 » Вів 31 лип, 2018 17:25
12 458
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 10:21
Дваждыдвашник
В Україні введуть нові правила оренди житла
R2 » Вів 31 лип, 2018 16:24
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 22:40
rjkz
У Мінінфраструктури назвали дату запуску Hyperloop в Україні
R2 » Вів 31 лип, 2018 15:19
2 80
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 19:59
kentavr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3837)
01.08.2018 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.