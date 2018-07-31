Дорожня розмітка за євростандартом: чи потрібно це Україні?
Дивися повний текст Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 10:30
Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні
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Дивися повний текст Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні.
Додано: Сер 01 сер, 2018 10:30
вспомнию.. широкая полоса... а её не хватает, что бы объехать яму/ухаб. Или часть олосы вообще аварийная. Вы ребята, по поводу европейского качества нормально подумайте. А то выглядит как мейк ап на женщине, которую он совсем не спасет и не красит.
Да простят меня дамы))
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