RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Андрій Попов: плюси і мінуси
вузьких доріг в Україні

Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:30

Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Дорожня розмітка за євростандартом: чи потрібно це Україні?

Дивися повний текст Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83575
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:30

вспомнию.. широкая полоса... а её не хватает, что бы объехать яму/ухаб. Или часть олосы вообще аварийная. Вы ребята, по поводу европейского качества нормально подумайте. А то выглядит как мейк ап на женщине, которую он совсем не спасет и не красит.
Да простят меня дамы))
magneet
 
Повідомлень: 76
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:01

Еду домой, дорога, три полосы, еду хаотично перестраиваясь с одной в другую третью, потому что это не дорога, это п****ц какой то
Rainbow
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:20

Re: Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні

Разметка? А что это?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 258
З нами з: 26.02.18
Подякував: 71 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:33

будут дтп и пробки, больше ничего.
и не жирно ли будет 2,5 метра для велодорожки?
еще и учитывая, что 99.9999% времени велодорожка будет пустой.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 633
З нами з: 10.05.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:29

Дороги в Украине последнее время превратились в дороги смерти!
volodya0006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 52
З нами з: 30.05.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:36

Вопрос дорожного движения надо решать комплексно:
- запретить въезд в центр личному автотраспорту и маршруткам.
- улучшить муниципальный транспорт качественно и количественно, благо проезд подняли, по идее должно быть за что
- обустроить велосипедную инфраструктра за счет освободившегося от нашествия газенвагенов места
- жестко отменить евробляхи - на сегодня это очень значительная доля по количеству от машин на дорогах

Тогда можно будет и думать насчет того надо ли вообще менять ширину дорог в городе.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 06.08.10
Подякував: 853 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32

Ха, сейчас в городе и по широким полосам ездить сложно - если не ямы, то припаркованные как попало авто.
Вроде две "широкие" полосы в каждую сторону - но одна половина полосы стабильно занята "припаркованными" - и получается всего полторы полосы для езды.
Что будет когда и эти полторы в одну сузят?
Весь город в одной большой пробке?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2283
З нами з: 26.03.16
Подякував: 109 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні рекордно низький рівень ВВП на душу населення... 1 ... 27, 28, 29
R2 » Суб 28 жов, 2017 11:54
289 20051
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 15:12
galex
В Україні для ромів хочуть полегшити процедури отримання... 1, 2
R2 » Вів 31 лип, 2018 17:25
16 761
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 14:28
Tamagoch
В Україні введуть нові правила оренди житла
R2 » Вів 31 лип, 2018 16:24
2 171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 22:40
rjkz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8342)
01.08.2018 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.