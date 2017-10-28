Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні

Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32

Ха, сейчас в городе и по широким полосам ездить сложно - если не ямы, то припаркованные как попало авто.

Вроде две "широкие" полосы в каждую сторону - но одна половина полосы стабильно занята "припаркованными" - и получается всего полторы полосы для езды.

Что будет когда и эти полторы в одну сузят?

Весь город в одной большой пробке?