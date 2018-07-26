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Андрій Попов: плюси і мінуси
вузьких доріг в Україні

Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:30

Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Дорожня розмітка за євростандартом: чи потрібно це Україні?

Дивися повний текст Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:30

вспомнию.. широкая полоса... а её не хватает, что бы объехать яму/ухаб. Или часть олосы вообще аварийная. Вы ребята, по поводу европейского качества нормально подумайте. А то выглядит как мейк ап на женщине, которую он совсем не спасет и не красит.
Да простят меня дамы))
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:01

Еду домой, дорога, три полосы, еду хаотично перестраиваясь с одной в другую третью, потому что это не дорога, это п****ц какой то
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 11:20

Re: Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні

Разметка? А что это?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:33

будут дтп и пробки, больше ничего.
и не жирно ли будет 2,5 метра для велодорожки?
еще и учитывая, что 99.9999% времени велодорожка будет пустой.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:29

Дороги в Украине последнее время превратились в дороги смерти!
volodya0006
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:36

Вопрос дорожного движения надо решать комплексно:
- запретить въезд в центр личному автотраспорту и маршруткам.
- улучшить муниципальный транспорт качественно и количественно, благо проезд подняли, по идее должно быть за что
- обустроить велосипедную инфраструктра за счет освободившегося от нашествия газенвагенов места
- жестко отменить евробляхи - на сегодня это очень значительная доля по количеству от машин на дорогах

Тогда можно будет и думать насчет того надо ли вообще менять ширину дорог в городе.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:32

Ха, сейчас в городе и по широким полосам ездить сложно - если не ямы, то припаркованные как попало авто.
Вроде две "широкие" полосы в каждую сторону - но одна половина полосы стабильно занята "припаркованными" - и получается всего полторы полосы для езды.
Что будет когда и эти полторы в одну сузят?
Весь город в одной большой пробке?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:26

Re: Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні

По ул.Василенко, три года назад положили новый асфальт на участке от метро и до перекрёстка с Лепсе, а после зимы уже делали ямковый ремонт, а эта дырочка ещё с прошлого года увеличилась до 15 см глубиной, все машины объезжают, дорожники, наверное ждут аварии, тогда её залатают.
Зображення
В рабочие дни машины паркуются на проезжей части, зимою снегоуборочные машины их объезжают, из-за них чистится только половина дороги уже много лет, куда ещё уменьшать? Для начала пусть подготовят парковки для авто, чтобы не парковались на дорогах и тротуаре, а то придётся к велосипедам ещё пропеллеры прикрутить.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 04:38

А здесь комментарий только один: для начала пусть дорожники обеспечат качество покрытия и наличие разметки как в любой из стран, которые эти олигофрены приводят в пример. И про наличие обочины пусть не забудут. А потом можно поговорить о ширине полос.
EKO
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