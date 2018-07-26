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Андрій Попов: плюси і мінуси
вузьких доріг в Україні

Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:53

Блин! (чтобы не написать хуже) Это не дороги, а направления! Как вы можете сузить, то чего нет?
rmntv4
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