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Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:53
Блин! (чтобы не написать хуже) Это не дороги, а направления! Как вы можете сузить, то чего нет?
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