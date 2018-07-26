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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:53
Блин! (чтобы не написать хуже) Это не дороги, а направления! Как вы можете сузить, то чего нет?
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:32
похоже что закрытием школ и больниц наша власть не ограничится, нужно побольше сбитых велосипедистов и пешеходов, перед тем как кивать на опыт европейских стран -нужно поднять культуру вождения, поставить освещение на дорогах, поменять покрытие и много чего другого.
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:45
Re: Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні
...Автомобиль КрАЗ-255. Длина грузовика составляет 8645 мм, высота – 2940 мм (с тентом – 3175 мм), ширина – 2750 мм!!!, колесная база — 4600 мм.
Как это чудо поедет по полосе 2,5? Обрывая бока соседям? Ширина обычного троллейбуса или автобуса - 2500. В результате все они будет ехать в двух рядах?
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:05
Сначала пусть положат ровный асфальт, что бы не приходилось объезжать глубокие дыры, бульв.Лепсе в начале, от ЗАГСА, в лидерах в Киеве.Вскоре фоток добавлю.
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