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Андрій Попов: плюси і мінуси
вузьких доріг в Україні

Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:53

Блин! (чтобы не написать хуже) Это не дороги, а направления! Как вы можете сузить, то чего нет?
rmntv4
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:32

похоже что закрытием школ и больниц наша власть не ограничится, нужно побольше сбитых велосипедистов и пешеходов, перед тем как кивать на опыт европейских стран -нужно поднять культуру вождения, поставить освещение на дорогах, поменять покрытие и много чего другого.
vitoauto
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:45

Re: Андрій Попов: плюси і мінуси вузьких доріг в Україні

...Автомобиль КрАЗ-255. Длина грузовика составляет 8645 мм, высота – 2940 мм (с тентом – 3175 мм), ширина – 2750 мм!!!, колесная база — 4600 мм.
Как это чудо поедет по полосе 2,5? Обрывая бока соседям? Ширина обычного троллейбуса или автобуса - 2500. В результате все они будет ехать в двух рядах?
Vladdy
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:05

  Vladdy написав:...Автомобиль КрАЗ-255. Длина грузовика составляет 8645 мм, высота – 2940 мм (с тентом – 3175 мм), ширина – 2750 мм!!!, колесная база — 4600 мм.
Как это чудо поедет по полосе 2,5? Обрывая бока соседям? Ширина обычного троллейбуса или автобуса - 2500. В результате все они будет ехать в двух рядах?

Сначала пусть положат ровный асфальт, что бы не приходилось объезжать глубокие дыры, бульв.Лепсе в начале, от ЗАГСА, в лидерах в Киеве.Вскоре фоток добавлю.
1007qwert
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