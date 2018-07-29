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"Укртрансгаз" у першому
півріччі показав збитки в...

"Укртрансгаз" у першому півріччі показав збитки в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:28

"Укртрансгаз" у першому півріччі показав збитки в...

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Укртрансгаз" за підсумками першого півріччя 2018-го року показав рекордні збитки в розмірі 17,7 млрд грн.

Дивися повний текст \"Укртрансгаз\" у першому півріччі показав збитки в розмірі 17,7 млрд грн.
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