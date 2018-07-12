RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЗМІ назвали три можливі
сценарії підвищення ціни на газ

ЗМІ назвали три можливі сценарії підвищення ціни на газ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:43

ЗМІ назвали три можливі сценарії підвищення ціни на газ

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів передбачив три основні сценарії розрахунку ціни на газ для населення.

Дивися повний текст ЗМІ назвали три можливі сценарії підвищення ціни на газ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83566
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 12:43

Можна предложить 4 вариант Hub2019 нафик с пляжа
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 34
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:39

надо будет тогда кабинету министров сказать, что пусть устанавливают зп, как будто я из Германии каждый день на работу езжу, и живу там же.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 633
З нами з: 10.05.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:57

Когда приходит хеппи-енд - всех приглашаю в секонд-хенд!
https://youtu.be/268bsrskR_I
серенький
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 02.07.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 47 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінінфраструктури назвали дату запуску Hyperloop в Україні
R2 » Вів 31 лип, 2018 15:19
2 84
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 19:59
kentavr
Українців попередили про наслідки від підвищення... 1, 2
R2 » Пон 30 лип, 2018 16:19
12 726
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 лип, 2018 16:28
RomanTik
Ціни на проїзд в метро столиці залишаться одними з... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Чет 12 лип, 2018 08:47
99 4867
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 14:53
Kripo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58622)
01.08.2018 15:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.