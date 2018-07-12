Кабінет міністрів передбачив три основні сценарії розрахунку ціни на газ для населення.
Дивися повний текст ЗМІ назвали три можливі сценарії підвищення ціни на газ.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 12:43
ЗМІ назвали три можливі сценарії підвищення ціни на газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗМІ назвали три можливі сценарії підвищення ціни на газ.
Додано: Сер 01 сер, 2018 13:39
надо будет тогда кабинету министров сказать, что пусть устанавливают зп, как будто я из Германии каждый день на работу езжу, и живу там же.
Додано: Сер 01 сер, 2018 13:57
Когда приходит хеппи-енд - всех приглашаю в секонд-хенд!
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