Про це він написав у своєму Facebook.
Дивися повний текст Порошенко ініціював створення органу для стягнення збитків від РФ.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:03
Порошенко ініціював створення органу для стягнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко ініціював створення органу для стягнення збитків від РФ.
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:03
Скільки ж ще будуть плодить тіх "органів".Займатись єкономікою не має часу і нікому.
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