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Порошенко ініціював створення
органу для стягнення...

Порошенко ініціював створення органу для стягнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:03

Порошенко ініціював створення органу для стягнення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у своєму Facebook.

Дивися повний текст Порошенко ініціював створення органу для стягнення збитків від РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:03

Скільки ж ще будуть плодить тіх "органів".Займатись єкономікою не має часу і нікому.
sena_2008atp
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