Про це він написав у своєму Facebook.
Дивися повний текст Порошенко ініціював створення органу для стягнення збитків від РФ.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:03
Порошенко ініціював створення органу для стягнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко ініціював створення органу для стягнення збитків від РФ.
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:03
Скільки ж ще будуть плодить тіх "органів".Займатись єкономікою не має часу і нікому.
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:41
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:12
Re: Порошенко ініціював створення органу для стягнення...
У том і біда нашої держави,що крім вигадування "нових органів",нічого більше не робиться.А вата активно плеще на такі рішення бо теж ні на що корисне не здатна.
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:32
Петюня опять выдумал очередную схему как срубить себе побольше капусты!
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:08
Головне не забудьте їм зарплату поставити 2 млн.грн. в місяць. Справа важлива.Результат це вже інше питання.
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