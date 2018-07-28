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Порошенко ініціював створення
органу для стягнення...

Порошенко ініціював створення органу для стягнення...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:03

Порошенко ініціював створення органу для стягнення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у своєму Facebook.

Дивися повний текст Порошенко ініціював створення органу для стягнення збитків від РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:03

Скільки ж ще будуть плодить тіх "органів".Займатись єкономікою не має часу і нікому.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:41

  sena_2008atp написав:Скільки ж ще будуть плодить тіх "органів".Займатись єкономікою не має часу і нікому.

тІх органів у нас вистачить, щоб у вас на запорєбріке забрати наше майно.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:12

Re: Порошенко ініціював створення органу для стягнення...

У том і біда нашої держави,що крім вигадування "нових органів",нічого більше не робиться.А вата активно плеще на такі рішення бо теж ні на що корисне не здатна.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:32

Петюня опять выдумал очередную схему как срубить себе побольше капусты!
volodya0006
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:08

Головне не забудьте їм зарплату поставити 2 млн.грн. в місяць. Справа важлива.Результат це вже інше питання.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:00

Премию Гаранту!!!
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:02

И будущим сотрудникам премию как в Нафтогазе.
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Все плохо .....
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