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ЄБРР може надати "Нафтогазу"
до $100 млн в рамках...

ЄБРР може надати "Нафтогазу" до $100 млн в рамках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:06

ЄБРР може надати "Нафтогазу" до $100 млн в рамках...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) може надати НАК "Нафтогаз України" до $100 млн фінансування в рамках відновлюваної кредитної лінії на $250 млн, повідомляється на веб-сайті банку.

Дивися повний текст ЄБРР може надати \"Нафтогазу\" до $100 млн в рамках кредитної лінії на $250 млн.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:07

На що нафтогазу кредит,як що за 2017 рік показали міль'ярдні прибутки?
sena_2008atp
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