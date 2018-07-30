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ЄБРР може надати "Нафтогазу" до $100 млн в рамках...
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:06
Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) може надати НАК "Нафтогаз України" до $100 млн фінансування в рамках відновлюваної кредитної лінії на $250 млн, повідомляється на веб-сайті банку.
Дивися повний текст ЄБРР може надати \"Нафтогазу\" до $100 млн в рамках кредитної лінії на $250 млн
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:07
На що нафтогазу кредит,як що за 2017 рік показали міль'ярдні прибутки?
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