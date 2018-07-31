Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за липень.
Дивися повний текст Нацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 14:19
Нацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара.
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:19
Если уже Нацбанк подсчитал, то уж точно никакого отката больше не будет. В лучшем случае доллар закрепится на уровне 27 грн +/- 5 коп. НБУ подвел итоги, отчитался о проделанной работе.
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