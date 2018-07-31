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Нацбанк підрахував, на скільки
гривня опустилася до долара

Нацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:19

Нацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за липень.

Дивися повний текст Нацбанк підрахував, на скільки гривня опустилася до долара.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:19

Если уже Нацбанк подсчитал, то уж точно никакого отката больше не будет. В лучшем случае доллар закрепится на уровне 27 грн +/- 5 коп. НБУ подвел итоги, отчитался о проделанной работе.
Obval_Defoltovich
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