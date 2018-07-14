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Мінімум за 4 роки: грошей на рахунку Держказначейства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:58
Пропонуємо до обговорення:
Залишки коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків в липні цього року зменшилися на 1,01 млрд грн
Дивися повний текст Мінімум за 4 роки: грошей на рахунку Держказначейства стало менше в 22 рази
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Додано: Сер 01 сер, 2018 17:36
Это грося уже показал как надо управлять страной или еще нет?
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