RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінімум за 4 роки: грошей на
рахунку Держказначейства...

Мінімум за 4 роки: грошей на рахунку Держказначейства...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 14:58

Мінімум за 4 роки: грошей на рахунку Держказначейства...

Пропонуємо до обговорення:
Залишки коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків в липні цього року зменшилися на 1,01 млрд грн

Дивися повний текст Мінімум за 4 роки: грошей на рахунку Держказначейства стало менше в 22 рази.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83575
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:36

Это грося уже показал как надо управлять страной или еще нет?
RomanTik
 
Повідомлень: 1981
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4450 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Tesla просить грошей у партнерів
R2 » Пон 23 лип, 2018 16:19
5 289
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лип, 2018 08:44
warlamp
На що українці витрачають найбільше грошей, а де...
R2 » Пон 23 лип, 2018 14:31
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лип, 2018 14:58
Moimir
Прямі іноземні інвестиції в Україну за три роки...
R2 » Суб 14 лип, 2018 22:36
4 241
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лип, 2018 10:57
kurey_nikolay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8342)
01.08.2018 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.