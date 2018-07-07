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Українське підприємство збирається
поставляти кавуни для...

Українське підприємство збирається поставляти кавуни для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:43

Українське підприємство збирається поставляти кавуни для...

Пропонуємо до обговорення:
Українське підприємство ТОВ «Олександр А. Синенко» веде переговори з компанією Walmart про постачання на британський ринок херсонських кавунів.

Дивися повний текст Українське підприємство збирається поставляти кавуни для британського Walmart.
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