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Українське підприємство збирається поставляти кавуни для...
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:43
Пропонуємо до обговорення:
Українське підприємство ТОВ «Олександр А. Синенко» веде переговори з компанією Walmart про постачання на британський ринок херсонських кавунів.
Дивися повний текст Українське підприємство збирається поставляти кавуни для британського Walmart
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:43
А как баржу с арбузами в Лондон тащить?
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