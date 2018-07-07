Українське підприємство ТОВ «Олександр А. Синенко» веде переговори з компанією Walmart про постачання на британський ринок херсонських кавунів.
Дивися повний текст Українське підприємство збирається поставляти кавуни для британського Walmart.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:43
Українське підприємство збирається поставляти кавуни для...
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Дивися повний текст Українське підприємство збирається поставляти кавуни для британського Walmart.
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:18
Что, опять зрада? Опять что-то не так?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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