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Гілка в "Бориспіль" будується з випередженням графіка,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:53
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що залізнична гілка в міжнародний аеропорт "Бориспіль" будується з випередженням графіка, а економія коштів по роботах склала на даний момент 120 млн грн.
Дивися повний текст Гілка в \"Бориспіль\" будується з випередженням графіка, зекономлено 120 млн грн
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:54
“І найголовніше! Ми передбачили бюджет на цей проект помірний. Якщо візьмемо плани “Повітряного експреса”, аналогічного проекту, то на нього хотіли витратити понад 10 млрд грн. А ми заклали 700 млн грн. І вже зараз економія по роботах – 120 млн грн. Уявіть собі – 10 млрд грн і 580 млн грн. Різниця очевидна”, – зазначив В.Гройсман.
Цікаво, що ці хлопці курять ?))
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