RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гілка в "Бориспіль"
будується з випередженням графіка,...

Гілка в "Бориспіль" будується з випередженням графіка,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:53

Гілка в "Бориспіль" будується з випередженням графіка,...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що залізнична гілка в міжнародний аеропорт "Бориспіль" будується з випередженням графіка, а економія коштів по роботах склала на даний момент 120 млн грн.

Дивися повний текст Гілка в \"Бориспіль\" будується з випередженням графіка, зекономлено 120 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83575
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:54

“І найголовніше! Ми передбачили бюджет на цей проект помірний. Якщо візьмемо плани “Повітряного експреса”, аналогічного проекту, то на нього хотіли витратити понад 10 млрд грн. А ми заклали 700 млн грн. І вже зараз економія по роботах – 120 млн грн. Уявіть собі – 10 млрд грн і 580 млн грн. Різниця очевидна”, – зазначив В.Гройсман.

Цікаво, що ці хлопці курять ?))
GBK
 
Повідомлень: 5
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:36

подождите, дядя Гройсман. Вот закончится - посмотрим на сколько бюджет будет сэкономлен.
Ато щас можно сказать, что и все 700 сэкономили.
arheops
 
Повідомлень: 606
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:23

Re: Гілка в "Бориспіль" будується з випередженням графіка,..

Перед выборами всё как в поговорке: "Мели, Агаша - изба-то наша"
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:36

ну дык он сравнил бюджет полноценного ж/д пути с персональным ж/д мостом через днепр и строительством соответствующих транспортных развязок по всему городу (воздушный экспресс), и текущий проект - даже не электричка, а рельсовый автобус!! его даже трамваем назвать нельзя, т.к. двигается на дизеле (то же топливо, что автобус), едущий до метро на окраине города (дальше только лесополоса - санитарная зона и автострада практически до аэропорта - они по обочине автострады решили пустить этот как там его- автобус?) это на этом он сэкономил 120млн.грн? или поживем полгода и еще статьи экономии узнаем ... все помнят, как наэкономили на реконструкции моста патона - что сделать подземные переходы "забыли",а на надземные - нет бюджета, просто поставили знаки, что в случае необходимости пересечь проезжую часть - проедьте на общественном транспорте до ближайшего перехода (и это в месте, где остановки общественного транспорта отродясь не было да и общественный транспорт мимо этого места не особо ездит)
так что ждем-с расшифровку статей экономии! очень надеюсь, что несчастным пассажирам "борисполя" не придется перебегать с саквояжами автостраду для посадки на это чудо техники. а то как-то сумма экономии вполне тянет на строительство пешеходно-посадочной развязки
corine
 
Повідомлень: 167
З нами з: 05.08.07
Подякував: 105 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЄБРР може надати "Нафтогазу" до $100 млн в рамках...
R2 » Сер 01 сер, 2018 14:06
2 69
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 17:37
RomanTik
"Укртрансгаз" у першому півріччі показав збитки в...
R2 » Сер 01 сер, 2018 12:28
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 12:28
pobytt
Екс-співробітниця "Чорноморнафтогазу" отримала умовний...
R2 » Вів 31 лип, 2018 17:47
7 270
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2018 08:52
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8342)
01.08.2018 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.