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Гілка в "Бориспіль" будується з випередженням графіка,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 15:53
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що залізнична гілка в міжнародний аеропорт "Бориспіль" будується з випередженням графіка, а економія коштів по роботах склала на даний момент 120 млн грн.
Дивися повний текст Гілка в \"Бориспіль\" будується з випередженням графіка, зекономлено 120 млн грн
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R2
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:54
“І найголовніше! Ми передбачили бюджет на цей проект помірний. Якщо візьмемо плани “Повітряного експреса”, аналогічного проекту, то на нього хотіли витратити понад 10 млрд грн. А ми заклали 700 млн грн. І вже зараз економія по роботах – 120 млн грн. Уявіть собі – 10 млрд грн і 580 млн грн. Різниця очевидна”, – зазначив В.Гройсман.
Цікаво, що ці хлопці курять ?))
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GBK
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:36
подождите, дядя Гройсман. Вот закончится - посмотрим на сколько бюджет будет сэкономлен.
Ато щас можно сказать, что и все 700 сэкономили.
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arheops
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Додано: Сер 01 сер, 2018 17:23
Перед выборами всё как в поговорке: "Мели, Агаша - изба-то наша"
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idealstorm
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Додано: Сер 01 сер, 2018 17:36
ну дык он сравнил бюджет полноценного ж/д пути с персональным ж/д мостом через днепр и строительством соответствующих транспортных развязок по всему городу (воздушный экспресс), и текущий проект - даже не электричка, а рельсовый автобус!! его даже трамваем назвать нельзя, т.к. двигается на дизеле (то же топливо, что автобус), едущий до метро на окраине города (дальше только лесополоса - санитарная зона и автострада практически до аэропорта - они по обочине автострады решили пустить этот как там его- автобус?) это на этом он сэкономил 120млн.грн? или поживем полгода и еще статьи экономии узнаем ... все помнят, как наэкономили на реконструкции моста патона - что сделать подземные переходы "забыли",а на надземные - нет бюджета, просто поставили знаки, что в случае необходимости пересечь проезжую часть - проедьте на общественном транспорте до ближайшего перехода (и это в месте, где остановки общественного транспорта отродясь не было да и общественный транспорт мимо этого места не особо ездит)
так что ждем-с расшифровку статей экономии! очень надеюсь, что несчастным пассажирам "борисполя" не придется перебегать с саквояжами автостраду для посадки на это чудо техники. а то как-то сумма экономии вполне тянет на строительство пешеходно-посадочной развязки
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corine
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