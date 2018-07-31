Гілка в "Бориспіль" будується з випередженням графіка,...

Додано: Сер 01 сер, 2018 17:36

ну дык он сравнил бюджет полноценного ж/д пути с персональным ж/д мостом через днепр и строительством соответствующих транспортных развязок по всему городу (воздушный экспресс), и текущий проект - даже не электричка, а рельсовый автобус!! его даже трамваем назвать нельзя, т.к. двигается на дизеле (то же топливо, что автобус), едущий до метро на окраине города (дальше только лесополоса - санитарная зона и автострада практически до аэропорта - они по обочине автострады решили пустить этот как там его- автобус?) это на этом он сэкономил 120млн.грн? или поживем полгода и еще статьи экономии узнаем ... все помнят, как наэкономили на реконструкции моста патона - что сделать подземные переходы "забыли",а на надземные - нет бюджета, просто поставили знаки, что в случае необходимости пересечь проезжую часть - проедьте на общественном транспорте до ближайшего перехода (и это в месте, где остановки общественного транспорта отродясь не было да и общественный транспорт мимо этого места не особо ездит)

так что ждем-с расшифровку статей экономии! очень надеюсь, что несчастным пассажирам "борисполя" не придется перебегать с саквояжами автостраду для посадки на это чудо техники. а то как-то сумма экономии вполне тянет на строительство пешеходно-посадочной развязки