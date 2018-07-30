Про це в інтерв'ю DW розповів комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст \"Газпром\" почав виведення іноземних активів, - Вітренко.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 15:54
"Газпром" почав виведення іноземних активів, - Вітренко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Газпром\" почав виведення іноземних активів, - Вітренко.
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:01
Штрафні гроші ще не отримали і чи отримають-питання.За те преміїї собі коболевська зграя вже "заробила".Чи є в нашій країні хазяїн,який контролює ,що твориться в "його хаті?"
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