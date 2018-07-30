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"Газпром" почав виведення
іноземних активів, - Вітренко

"Газпром" почав виведення іноземних активів, - Вітренко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 15:56

"Газпром" почав виведення іноземних активів, - Вітренко

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю DW розповів комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст \"Газпром\" почав виведення іноземних активів, - Вітренко.
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