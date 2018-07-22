Наразі людство споживає в середньому в 1,7 рази більше ресурсів, ніж природа в змозі відшкодувати.
Дивися повний текст Світ вичерпав відновлювані ресурси на 2018 року і з 1 серпня житиме \"в борг\".
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:29
Світ вичерпав відновлювані ресурси на 2018 року і з 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світ вичерпав відновлювані ресурси на 2018 року і з 1 серпня житиме \"в борг\".
Додано: Сер 01 сер, 2018 16:29
Як це розраховується?
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:21
Это WWF, они из пальца (в лучшем случае) высасывают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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