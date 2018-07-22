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Світ вичерпав відновлювані
ресурси на 2018 року і з 1...

Світ вичерпав відновлювані ресурси на 2018 року і з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:29

Світ вичерпав відновлювані ресурси на 2018 року і з 1...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі людство споживає в середньому в 1,7 рази більше ресурсів, ніж природа в змозі відшкодувати.

Дивися повний текст Світ вичерпав відновлювані ресурси на 2018 року і з 1 серпня житиме \"в борг\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:29

обсяг відновлюваних ресурсів, який планета може відтворити за рік

Як це розраховується?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:21

  0mage0 написав:
обсяг відновлюваних ресурсів, який планета може відтворити за рік

Як це розраховується?


Это WWF, они из пальца (в лучшем случае) высасывают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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