Експорт українських товарів у Канаду за січень-травень 2018 року зріс на 37%.
Дивися повний текст Експорт українських товарів у Канаду за п'ять місяців зріс на 37% (інфографіка).
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Додано: Сер 01 сер, 2018 17:27
Експорт українських товарів у Канаду за п'ять місяців...
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Дивися повний текст Експорт українських товарів у Канаду за п'ять місяців зріс на 37% (інфографіка).
Додано: Сер 01 сер, 2018 17:28
И так не % а цифры в 2014 году экспорт в Канаду $72,6 млн а уже в 2015 $30,2.. как видим на 32+ млн упал.. и до сих пор на прежний уровень не вышел. Да и сами объемы экспорта..
Это же за год 32 млн /12 мес = 2,5 млн... просто зашкаливает)). А уж если вырос на 37% то есть на 900+ тыс/мес это просто "пєремога".
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