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Експорт українських товарів
у Канаду за п'ять місяців...

Експорт українських товарів у Канаду за п'ять місяців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:27

Експорт українських товарів у Канаду за п'ять місяців...

Пропонуємо до обговорення:
Експорт українських товарів у Канаду за січень-травень 2018 року зріс на 37%.

Дивися повний текст Експорт українських товарів у Канаду за п'ять місяців зріс на 37% (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:28

И так не % а цифры в 2014 году экспорт в Канаду $72,6 млн а уже в 2015 $30,2.. как видим на 32+ млн упал.. и до сих пор на прежний уровень не вышел. Да и сами объемы экспорта..
Это же за год 32 млн /12 мес = 2,5 млн... просто зашкаливает)). А уж если вырос на 37% то есть на 900+ тыс/мес это просто "пєремога".
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:39

  Джон написав:И так не % а цифры в 2014 году экспорт в Канаду $72,6 млн а уже в 2015 $30,2.. как видим на 32+ млн упал.. и до сих пор на прежний уровень не вышел. Да и сами объемы экспорта..
Это же за год 32 млн /12 мес = 2,5 млн... просто зашкаливает)). А уж если вырос на 37% то есть на 900+ тыс/мес это просто "пєремога".


А что, зрада? Должен падать до нуля?
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:13

  Джон написав:И так не % а цифры в 2014 году экспорт в Канаду $72,6 млн а уже в 2015 $30,2.. как видим на 32+ млн упал.. и до сих пор на прежний уровень не вышел. Да и сами объемы экспорта..
Это же за год 32 млн /12 мес = 2,5 млн... просто зашкаливает)). А уж если вырос на 37% то есть на 900+ тыс/мес это просто "пєремога".


"Стакан наполовину пуст".
Запоребрик, как и ты, когда хочет кого-то измазать говном, может сравнить и с 16 веком. Главное цель )) Держи конфетку, заработал.
locustsucol
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