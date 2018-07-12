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У Туреччині підвищено
ціни на електроенергію

У Туреччині підвищено ціни на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:18

У Туреччині підвищено ціни на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на електроенергію для промислових споживачів у Туреччині з 1 серпня підвищуються на 14%, для комунальних споживачів - на 9%, повідомляє арабська служба CNBC з посиланням на офіційні місцеві ЗМІ.

Дивися повний текст У Туреччині підвищено ціни на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:19

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