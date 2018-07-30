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В Одеській області побудували
дві нові сонячні...

В Одеській області побудували дві нові сонячні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:20

В Одеській області побудували дві нові сонячні...

Пропонуємо до обговорення:
Два об'єкти альтернативної енергетики отримали сертифікати про готовність до експлуатації від департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області.

Дивися повний текст В Одеській області побудували дві нові сонячні електростанції.
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