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"Укрнафта" зупинить 13 нафтових і газових родовищ
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Додано: Сер 01 сер, 2018 19:17
Пропонуємо до обговорення:
"Укрнафта" зупинить 13 нафтових і нафтогазових родовищ, через відсутність цистерн для вивезення нафти з родовищ в Надвірній.
Дивися повний текст \"Укрнафта\" зупинить 13 нафтових і газових родовищ
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Додано: Сер 01 сер, 2018 19:17
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