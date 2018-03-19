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"Укрнафта" зупинить 13
нафтових і газових родовищ

"Укрнафта" зупинить 13 нафтових і газових родовищ
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:17

"Укрнафта" зупинить 13 нафтових і газових родовищ

Пропонуємо до обговорення:
"Укрнафта" зупинить 13 нафтових і нафтогазових родовищ, через відсутність цистерн для вивезення нафти з родовищ в Надвірній.

Дивися повний текст \"Укрнафта\" зупинить 13 нафтових і газових родовищ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:17

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