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Нардепи пропонують стимулювати ринок уживаних авто з Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:29
Пропонуємо до обговорення:
Новий законопроект № 9004 подано на розгляд Комітету Верховної Ради. У ньому пропонується внести зміни до підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 19:29
не будуть поширюватися на авто, вироблені до 1 січня 2013 року, щоб українці не завозили металобрухт
Справедливо, як на мене.
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