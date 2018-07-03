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Нардепи пропонують стимулювати
ринок уживаних авто з Європи

Нардепи пропонують стимулювати ринок уживаних авто з Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:29

Нардепи пропонують стимулювати ринок уживаних авто з Європи

Пропонуємо до обговорення:
Новий законопроект № 9004 подано на розгляд Комітету Верховної Ради. У ньому пропонується внести зміни до підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України.

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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:29

не будуть поширюватися на авто, вироблені до 1 січня 2013 року, щоб українці не завозили металобрухт

Справедливо, як на мене.
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