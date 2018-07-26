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Більше половини міжнародних
переказів в Україну...

Більше половини міжнародних переказів в Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:42

Більше половини міжнародних переказів в Україну...

Пропонуємо до обговорення:
За даними Національного банку, українці з-за кордону у січні-червні 2018 року отримали 1,2 млрд дол США, з яких 628 млн доларів США було виплачено через онлайн-сервіси та каси Приватбанку.

Дивися повний текст Більше половини міжнародних переказів в Україну проходить через Приватбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:42

И что интересно, из РФ получают 6% переводов, но отправляют в РФ 36%.
Sommer
 
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