Національний банк вилучив з сайту розділ "Оперативний стан міжбанківського валютного ринку України".
Дивися повний текст Нацбанк приховав темпи девальвації гривні.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 21:11
Нацбанк приховав темпи девальвації гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк приховав темпи девальвації гривні.
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:11
Так теперь эта таблица не имеет смысла. Сами публикуйте, она НБУ теперь не нужна. Сами же в тексте написали посянение НБУ почему.
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