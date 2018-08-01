RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк приховав темпи
девальвації гривні

Нацбанк приховав темпи девальвації гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:11

Нацбанк приховав темпи девальвації гривні

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк вилучив з сайту розділ "Оперативний стан міжбанківського валютного ринку України".

Дивися повний текст Нацбанк приховав темпи девальвації гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83596
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:11

Так теперь эта таблица не имеет смысла. Сами публикуйте, она НБУ теперь не нужна. Сами же в тексте написали посянение НБУ почему.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 748
З нами з: 27.08.15
Подякував: 339 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:53

Когда мутят это не к добру.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6019
З нами з: 30.11.12
Подякував: 94 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:37

Грядет большой кипиш этой осенью, готовятся..
Lawyer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 29.07.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:07

вот статья полуторогодичной давности(Пятница, 27 января 2017, 08:32).
https://ubr.ua/finances/exchange-market/esli-strana-jivet-za-schet-deneg-gastarbaiterov-eto-horosho-ili-ploho-466354
Думаю если гастарбайтеры напрягутся то вытянут они экономику.

Без денег украинских гастарбайтеров курс доллар/гривна давно был бы 50 грн.


Согласно рейтингу Мирового банка, в пятерку мировых лидеров по притоку денег гастарбайтеров, наряду с Индией и Бангладеш, входят Франция и Германия. В условиях глобализации многие жители Франции и Германии работают за рубежом и перечисляют деньги на родину. Тем самым они помогают экономике своих стран.


Украина в этом направлении повторяет опыт европейских стран. Хотя стоит сказать, что для нашей страны большим примером трудовой миграции выступает не Германия, а, скорее, Сербия, Черногория, Албания и даже Грузия. Мировой банк за 2015 год подсчитал показатель соотношения денег гастарбайтеров к ВВП стран мира. В Сербии этот показатель оказался 9%, в Албании — 9,2%, в Грузии — больше 10%, а в Украине всего 6,5%. Есть еще простор для роста.


:)
Yura_Gag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 13.04.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:10

Если учитывать, что осенью поднимут газ на 67%, а соответственно и все остальное поползет в верх, то кипиш таки будет.
сова
 
Повідомлень: 457
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ пояснили, як тепер стежити за курсом гривні
R2 » Чет 02 сер, 2018 11:31
1 29
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 11:31
сова
З сьогоднішнього дня офіційний курс гривні до долара...
R2 » Сер 01 сер, 2018 21:17
2 85
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 11:08
сова
В Ірані протестують проти девальвації і дорожнечі життя
R2 » Чет 02 сер, 2018 09:37
1 30
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 09:37
hodkonem36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58680)
02.08.2018 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.