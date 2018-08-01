Нацбанк приховав темпи девальвації гривні

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Без денег украинских гастарбайтеров курс доллар/гривна давно был бы 50 грн.
Согласно рейтингу Мирового банка, в пятерку мировых лидеров по притоку денег гастарбайтеров, наряду с Индией и Бангладеш, входят Франция и Германия. В условиях глобализации многие жители Франции и Германии работают за рубежом и перечисляют деньги на родину. Тем самым они помогают экономике своих стран.
Украина в этом направлении повторяет опыт европейских стран. Хотя стоит сказать, что для нашей страны большим примером трудовой миграции выступает не Германия, а, скорее, Сербия, Черногория, Албания и даже Грузия. Мировой банк за 2015 год подсчитал показатель соотношения денег гастарбайтеров к ВВП стран мира. В Сербии этот показатель оказался 9%, в Албании — 9,2%, в Грузии — больше 10%, а в Украине всего 6,5%. Есть еще простор для роста.