Нова методика Національного банку з розрахунку офіційного курсу гривні до долара набрала чинності.
Дивися повний текст З сьогоднішнього дня офіційний курс гривні до долара будуть розраховувати по-новому.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 21:17
З сьогоднішнього дня офіційний курс гривні до долара...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З сьогоднішнього дня офіційний курс гривні до долара будуть розраховувати по-новому.
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