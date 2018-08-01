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З сьогоднішнього дня офіційний курс гривні до долара...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:17
Пропонуємо до обговорення:
Нова методика Національного банку з розрахунку офіційного курсу гривні до долара набрала чинності.
Дивися повний текст З сьогоднішнього дня офіційний курс гривні до долара будуть розраховувати по-новому
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Додано: Сер 01 сер, 2018 21:17
Как не разводи, а пока фантики падают по отношению к президентам.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:08
Если стали так играться, то похоже дело дрянь.
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