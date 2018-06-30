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Китай готується знизити
вимоги до видачі кредитів - FT

Китай готується знизити вимоги до видачі кредитів - FT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:00

Китай готується знизити вимоги до видачі кредитів - FT

Пропонуємо до обговорення:
Влада Китаю має намір перейти до м'якшої грошово-кредитної політики (ДКП), щоб підтримати економіку країни на тлі торговельного конфлікту, що розгорається, пише Financial Times.

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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:01

темпи збільшення ВВП Китаю ослабли до 6,7% з 6,8%
еее...будь-яка інша країна раділа б таким темпам збільшення ВВП..
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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